Le froid intense peut avoir un impact sur les déplacements

Des avertissements météorologiques sont en vigueur dans plusieurs régions du Québec. Selon les prévisions d’Environnement Canada, du froid intense touchera presque toutes les régions québécoises, dès vendredi soir. Cette vague de froid pourrait persister jusqu'à lundi dans plusieurs secteurs.



Pendant cette période, l’efficacité des fondants généralement utilisés par le ministère des Transports sera fortement réduite, voire nulle. Afin de sécuriser les routes sous sa responsabilité, le ministère épandra des abrasifs. De plus, lors de froid intense, l’adhérence des pneus est réduite.



En conséquence, le ministère recommande aux usagers de la route de s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et d’adapter leur conduite en fonction des conditions en vigueur. En outre, en raison de l’effet du froid sur la chaussée et les pneus, les usagers devraient augmenter de façon significative la distance entre les véhicules.

Voici les liens connexes à consulter :

• www.quebec511.info

• Page Web – Sécurité en conditions hivernales

• Alertes météo publiques pour le Canada – Environnement Canada



Vous pouvez également suivre le ministère des Transports sur Twitter et sur Facebook.