Bilan de la tempête du 20 janvier

Le soleil est de retour après deux jours de mauvais temps dont la fameuse journée de la tempête du 20 janvier dernier. Plus de 30 cm de neige s’est accumulé au sol. La région de la Beauce a été fortement touchée, mais s’en ai bien sorti.

Sur les routes

Annie Boulianne du Ministère des Transports mentionne que les quelques appels reçus concernaient des sorties de route sans gravité. L’autoroute 20 et la Route 132 près du fleuve ont été les plus impactées par la tempête forçant la fermeture pour une longue durée. Les déneigeurs ont dû travailler sans relâche pour s’assurer que les grands chemins soient dégagés.

La Sûreté du Québec a confirmé qu’ils ont dû intervenir surtout pour des sorties de route et qu’il n’y a eu que peu d’accidents graves dans la région.

La plupart de la population a écouté les recommandations des autorités de ne pas sortir de chez eux s’ils n’avaient pas l’urgence de le faire. Ceci à aider à diminuer les risques d’accident.

En ville

Selon le chef de Division-communications à la Ville de Saint-Georges, Richard Poulin, une vingtaine d’équipements de déneigement ont travaillé plus de 700 heures pour déblayer et ramasser la neige depuis dimanche. Ceci exclut les camions qui ont transporté 637 voyages de neige dans les nuits de dimanche et lundi.

L’opération déneigement devrait se terminer ce soir(mardi) pour atteindre au total plus de 1000 voyages.

Les citoyens de la Ville de Saint-Georges n’ont pas à s’inquiéter d’un surplus de coûts dû à cette tempête. Le déneigement et le ramassage de la neige sont à contrats forfaitaires avec 6 entrepreneurs différents. En plus de s’occuper de la neige, le froid très présent des derniers jours oblige les camions de la ville à épandre des abrasifs.

Depuis le 1er novembre, les équipes ont travaillé 6600 heures pour 4200 voyages de neige. Alors que l’année dernière, le nombre d’heures était à 4350 pour 4450 voyages de neiges.

«On a presque la même quantité de neige, mais beaucoup plus de sorties pour de petites précipitations.»

Dans les prochains jours, Environnement Canada annonce du temps plus chaud. Les précipitations attendues seraient un mélange de neige et de pluie. Du temps plus froid reviendra au courant de la semaine suivante risquant de rendre à nouveau les conditions routières difficiles.