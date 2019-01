Météo : une nouvelle bordée de neige pour la région

Encore une fois, la région de la Beauce ne sera pas épargnée : une accumulation de neige est annoncée au cours des deux prochains jours.

La neige commencerait dès mardi matin et se poursuivra également dans la journée de mercredi. Pour la région, une accumulation de 15 à 20 cm est attendue pour mardi, alors qu'une quantité d'environ 10 cm tombera dans la journée de mercredi.

Cette accumulation est causée par une dépression du Colorado qui traversera les Grands Lacs et celle-ci pourrait rendre les déplacements plus difficiles à certains endroits. La température deviendra plus clémente au fil des heures, passant de -19° à -11° demain, pour atteindre -6° durant la journée de mercredi.

Encore une fois, les conducteurs sont invités à être prudents sur les routes!