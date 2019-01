Un homme de 24 ans arrêté pour conduite sous influence de drogue

Les patrouilleurs du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un conducteur âgé de 24 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue à Saint-Georges.

Celui-ci a échoué les tests coordonnés par un agent évaluateur en reconnaissance des drogues, dans la nuit du 26 janvier dernier. En plus d’être accusé de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, il sera aussi accusé de possession de méthamphétamines et bris de condition. Il a été libéré sous promesse à comparaître et reviendra en cour à une date ultérieure.

La Société de l’assurance automobile rappelle que toutes les drogues sont détectables. Les policiers sont d’ailleurs formés pour les détecter et peuvent demander aux conducteurs soupçonnés de se plier à des tests de coordination.