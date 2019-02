Incendie à Broughton Station : un autre feu d'origine électrique

L'incendie d'une résidence de Broughton Station, qui a sévi mercredi le 30 janvier, est possiblement d'origine électrique, même si la cause n'a pas pu être officiellement confirmée.

Le feu s'est déclaré avant 18 h 00, dans la résidence où habitaient un homme et son neveu. Selon le directeur du Service incendie de Saint-Jacques-de-Leeds, M. Roger Gosselin, l'incendie aurait pris naissance dans la partie arrière de la maison, qui avait été agrandie.

« On peut pas confirmer, mais on croit que c'est un problème électrique, parce que la partie où le feu a débuté, ça a tout écrasé, puis on a pas été capables de faire de recherches et causes. La toiture était écrasée. C'était comme un agrandissement à la maison, qui servait de véranda, mais qui était chauffé l'hiver, et c'est vraiment là que le feu a débuté. Ça s'est pas vraiment propagé dans maison, mais ça a tout calciné l'intérieur à force qu'il y avait tellement de chaleur », a expliqué ce dernier.