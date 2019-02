44 opérations effectuées visant le transport scolaire

Cette semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 44 interventions, dans le cadre de l’opération Transpec, visant le transport scolaire.

Ces opérations consistaient à suivre un autobus scolaire afin d’intervenir auprès des contrevenants. Sur la centaine de véhicules qui ont croisé le chemin d’un autobus scolaire, 11 conducteurs ont reçu des constats d’infraction.

De plus, 48 opérations ciblées se sont déroulées dans les zones scolaires pour contrôler, entre autres, la vitesse et le respect des traverses d’écoliers avec brigadiers. Plus de 120 véhicules ont circulé dans ces zones et 2 conducteurs ont reçu un constat d’infraction.

Il est à noter que l’article 311 du Code de la sécurité routière indique que « lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux ». Le contrevenant s’expose à une amende de 100 $ plus les frais et 3 points d’inaptitude.