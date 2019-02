Les policiers de la Sûreté du Québec ont récemment intercepté un véhicule dans un cas d’excès de vitesse à Saint-Zacharie et ont de plus effectué plusieurs interventions ciblant entre autres la vitesse, dans le cadre de l’opération Impact.

Le lundi 11 février vers 11 heures, un patrouilleur a intercepté un véhicule qui circulait à plus de 95 km/h dans une zone de 50 km/h sur la 15e Avenue à Saint-Zacharie. La conductrice, une femme de 38 ans originaire de l’endroit, s’est vue remettre un constat d’infraction de 666 $ incluant l’amende et les frais et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Opération Impact

Durant le dernier mois, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué au total 15 opérations Impact et 57 constats d’infraction ont été émis lors de celles-ci. Principalement, ces opérations ciblent les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant.

Entre autres, le vendredi 15 février, lors d’une opération sur la 1re Avenue à Saint-Georges, 15 constats ont été émis dont 5 pour l’utilisation d’un cellulaire au volant.