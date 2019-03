Une étable de Saint-Joseph-des-Érables complètement rasée par les flammes

La ferme Lesstar située à Saint-Joseph-des-Érables a été la proie des flammes hier soir, vers 22h. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le feu était déjà incontrôlable. Les 120 bêtes à l’intérieur du bâtiment ont toutes péri.

Les pertes se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de dollars pour le propriétaire Gilles Lessard et son fils Marc. Le bâtiment abritant les vaches avait été construit en 2008 et était d’une valeur d’un million de dollars. Pour ce qui est de la bâtisse adjacente, elle abritait deux tracteurs qui eux, n’étaient pas assurés.

Outre les pertes matérielles, ce sont des décennies de travail emportées par les flammes. Le septuagénaire avait racheté la ferme familiale de son père alors qu’il était dans la vingtaine. Il y travaillait encore 70 heures par semaine. Pour Gilles Lessard, la reconstruction du bâtiment semble peu probable. Il faut d’abord encaisser le choc et ensuite évaluer toutes les options explique l’éleveur.

Les causes de l’incendie restent encore inconnues, mais on croit qu’un bris électrique serait peut-être en cause.

En plus des pompiers de Saint-Joseph, les services d’incendie de Beauceville, Saint-Victor, Tring-Jonction et Vallée-Jonction sont aussi intervenus.