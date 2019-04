Arrestation d’un individu pour possession de méthamphétamines

Le 27 mars dans la soirée, les patrouilleurs ont effectué des visites systématiques dans plusieurs bars de la MRC de Montmagny.



Dans un des établissements, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un individu qui était en possession de méthamphétamines.

Dans le cadre des opérations ACCÈS, qui consistent à prévenir et à intervenir en matière d’alcool, les policiers ont comme tâche d’effectuer des vérifications dans les endroits licenciés établis sur le territoire.



Lors de leur visite, les policiers s’assurent que tout est conforme tel que prévu à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, au Code criminel et aux règlements municipaux. Ces visites contribuent à apporter un sentiment de sécurité, tant au personnel qu’aux clients des lieux.

Au total, il y a eu neuf bars qui ont été visités par les policiers du Centre de services et aucune infraction n’a été constatée.