Arrestations à Sainte-Marie et à Scott

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont procédé à l'arrestation de deux individus, au cours des derniers jours.



Les policiers ont ainsi procédé à l’arrestation d’un homme de 45 ans pour possession de stupéfiants dans le but de faire du trafic, le 3 mai dernier vers 22 h. L’arrestation a eu lieu à la suite d’une interception sur l’autoroute 73 à dans le secteur de Sainte-Marie.



Environ 130 comprimés de méthamphétamine ont été saisis ainsi qu’un montant de plus de 8 000 $ en argent canadien. L’homme a été libéré par voie de sommation.



Interception d’un véhicule à Scott



À Scott, les policiers ont intercepté un véhicule sur la route du Président-Kennedy, le 5 mai vers 1 h 30. Ceux-ci ont arrêté un individu de 47 ans pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies. Il a échoué l’alcootest avec un taux de près du double de la limite permise par la loi. Il a été libéré par citation à comparaître et son permis a été suspendu 90 jours.