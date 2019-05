Arrestation d’une femme de 34 ans à Saint-Georges

Dans le cadre d’une opération de sécurité routière, les policiers du Centre de services de Saint-Georges sont intervenus récemment dans un cas de possession de stupéfiants, le 11 mai dernier.



En lien avec cette affaire, les policiers ont ainsi procédé à l’arrestation d’une femme de 34 ans pour possession de stupéfiants, à la suite d’une interception pour une infraction au Code de la sécurité routière. L’arrestation a eu lieu sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.



La femme avait en sa possession près de 10 comprimés de méthamphétamines et une faible quantité de cocaïne. Elle a été libérée par sommation et reviendra devant les tribunaux plus tard.



Excès de vitesse à Sainte-Rose



Les patrouilleurs ont également fait l’interception d’un véhicule qui circulait à près de 145 km/h dans une zone de 90 km/h, le 12 mai dernier vers 13 h 45, sur la route 204 à Sainte-Rose.

Le conducteur, un homme de 26 ans de Lac-Etchemin, a reçu un constat d’infraction pour grand excès de vitesse au montant de 871 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 30 jours.