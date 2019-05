Incendie à Saint-Joseph : beaucoup de dommages pour le camion-remorque, mais aucun blessé

L'incendie du camion-remorque qui a eu lieu hier, le samedi 18 mai, au IGA de Saint-Joseph, a causé des dommages considérables au véhicule lourd, mais ne s'est pas propagé davantage, même s'il était situé près du bâtiment et qu'il y avait risque de propagation au centre commercial.

Selon le directeur du Service incendie de Saint-Joseph, M. Alain Busque, alors qu'il arrivait dans la ville, le chauffeur a entendu un bruit, c'est alors qu'une boule de feu est sortie de son moteur. Il est alors sorti à l'extérieur pour tenter d'éteindre le feu, mais en vain.

Les pompiers ont eu l'appel vers 9 h 17, et arrivés sur place, ont procédé à l'extinction de l'incendie.

« On avait déjà eu propagation au niveau de l'édifice du centre d'achat, mais on a été capables d'arrêter ça rapidement », a mentionné M. Busque.



Lors de l'incendie, le centre d'achat a été évacué entièrement, mais il n'y a eu aucun blessé. Les dégâts causés à l'établissement, même s'il a été épargné, s'élèvent tout de même à plus ou moins 5000 $.

Toujours selon ses dires, les dommages restent à constater au niveau de l'environnement, en raison du diesel, mais aussi du goudron qui a coulé étant donné la chaleur extrême.



Le camion-remorque, quant à lui, est une perte totale. Le directeur du Service incendie évalue les pertes à environ 100 000 ou 150 000 $, comprenant le camion, la remorque et la cargaison.

Les pompiers de Saint-Joseph ont reçu l'aide de leurs collègues de Beauceville.

« Nous, on était 28 pompiers, plus cinq de Beauceville », a précisé Alain Busque.

Les intervenants ont maîtrisé le brasier rapidement et se sont ensuite assurés qu'il n'y ait aucun risque de propagation.