Incendie à l'entreprise Produits Forestiers D et G Ltee : Une soirée occupée pour le SSI de St-Prosper

Hier soir, le Service incendie de St-Prosper a été occupé à venir en aide aux pompiers de Ste-Aurélie et à répondre au même moment à un appel dans leur propre municipalité. Deux incendies à l’usine de bois de l’Entreprise Produits Forestiers D et G Ltee. à Ste-Aurélie et l’un dans un chalet à St-Prosper.

Incendies à l’usine

À 19h, un premier appel de l’usine est entré pour un feu dans le dépoussiéreur. Les pompiers de Saint-Zacharie et de St-Prosper sont venus en aide. Les équipes ont pu repartir à 20h15. Par contre, vers 21h, ils ont reçu un deuxième appel qui provenait du même endroit, mais cette fois pour un incendie dans le réservoir à planure de bois. Le chef des pompiers de Ste-Aurélie, Serge Paquet, pense qu’une étincelle du feu précédent pourrait être à l’origine. Ils ont pu repartir aux alentours de 1h15 du matin. Il y aurait pour 100 000 $ de dégâts.

Incendie à St-Prosper

L’incendie à St-Prosper s’est déclaré vers 21h21. Selon le chef du Service incendie de St-Prosper, Clément Loignon, le feu aurait débuté sous la galerie et commençait à se propager sous la galerie. Une bonne partie de l’équipe était occupée à l’usine à Ste-Aurélie et a eu l’obligation de demander au Service d’incendie de St-Côme de se rendre au chalet. Les voisins étaient venus aider en tentant d’éteindre avec une hausse. Certains pompiers de St-Prosper ont été en mesure de se rendre sur les lieux et le chef a décidé d’annuler l’aide du Service de St-Côme. L’incendie était presque déjà maîtrisé à leur arrivée et ont juste vérifié que tout était sous contrôle. Les dommages sont très minimes sur le chalet.