Vacances de la construction 2019 : un décès de moins sur les routes par rapport à l’an dernier

Du 19 juillet au 4 août derniers, la Sûreté du Québec (SQ) a mobilisé ses ressources dans l’ensemble du Québec, et ce, autant sur les routes, les sentiers et les plans d’eau dans l’ensemble du territoire québécois couvert par la SQ.

Près du tiers des Québécois et Québécoises ont pris congé durant cette période, et l’achalandage sur les routes, combiné à des comportements imprudents et la fatigue, augmente considérablement les risques de collisions.

Cette année, la SQ déplore un total de 15 décès pour 15 collisions mortelles, comparativement à 16 décès l’an dernier pour 14 collisions mortelles.