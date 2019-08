Veille d'orages violents : un peu partout en Beauce

Avec les derniers jours de chaleur et d’humidité, il fallait s’attendre à ce qu’Environnement Canada émette une veille d’orages violents.

À 14h15, Environnement Canada a annoncé que toutes les conditions étaient réunies à la formation d’orages qui pouvaient produire de la pluie torrentielle, des rafales modérées à fortes et de la grêle de petite taille.

On nous rappelle que : « les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur! »

Les secteurs visés sont : Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.