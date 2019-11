Saint-Simon-les-Mines durement touchée par les pluies diluviennes

Voir la galerie de photos

L’équipe municipale surveille toujours étroitement la situation à Saint-Simon-les-Mines, après la pluie abondante qui est tombée dans la région au cours des dernières heures. La Municipalité a d'ailleurs fait le point.

Le maire de Saint-Simon-les-Mines, Martin Saint-Laurent, a mentionné que la Municipalité reprenait le contrôle de la situation. Plusieurs routes sont présentement ouvertes, mais d’autres secteurs demeurent tout de même fermés à la circulation.

Routes inaccessibles ou fermées

L’accès au rang Chaussegros est bloqué en partie, puisqu’un ponceau a été arraché en raison du courant.

Le 6e Rang est également fermé à certains endroits, ainsi que le rang Cumberland. Le rang Saint-Charles en direction de Beauceville n’est également pas accessible à la circulation, un ponceau ayant été déplacé à cet endroit.

Il était impossible pour le maire de dire quand le tout serait réparé. L’équipe municipale en est à évaluer les dommages.

Routes ouvertes

Malgré l’inacessibilité de certains secteurs, certaines routes sont ouvertes. Voici lesquelles :

- rue Laweryson

- rue des Mélèzes

- rue Wintle

- route Rainville

- route Veilleux-Potvin

- route Petite-Pierrette

- route Taylor

« Toutes les routes sont ouvertes, à l’exception par contre du secteur Cumberland. Les routes Taylor, Laweryson et route du Golf sont peut-être un peu plus difficiles d’accès, parce que l’eau est en train de se résorber de ce côté-là. Sinon, il n’est pas supposé y avoir de problématique ailleurs dans le réseau », a expliqué Martin Saint-Laurent.

Quant à la digue de Saint-Simon, même si celle-ci se retrouve en trop-plein et que les pluies diluviennes ont secoué fortement les réseaux, elle n’a jamais cédé. Tout est donc sous contrôle de ce côté.

Présence de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) est également sur place pour patrouiller les différents secteurs. Des agents, ainsi qu’un enquêteur et un sergent, ont ainsi aidé la Municipalité à gérer la situation.

« Il y a encore des patrouilleurs qui vont faire le tour de la municipalité au cours de la journée. On a toujours un contact avec eux pour les prochaines heures. Il y a peut-être encore de l’eau à certains endroits et c’est en train de se résorber tranquillement. La situation est maintenue sous contrôle, mais il faut être un peu plus vigilant », a indiqué le maire.