La Ville de Saint-Joseph s'attend à atteindre le niveau centenaire

La Ville de Saint-Joseph est présentement en alerte, comme le mentionnait le maire de la ville, Pierre Gilbert. La Ville a notamment déployé plusieurs intervenants et des équipes de pompiers pour aviser les gens qui sont susceptibles d’être inondés.

Celui-ci s’attendait également à atteindre le niveau centenaire en fin d’après-midi, ce qui veut dire environ 150 mètres.

« On pense que l’accroissement du niveau d’eau est de l’ordre d’à peu près 30 cm à l’heure. Ce qu’on sait pas, c’est quand ça va arrêter. On suggère fortement aux gens d’utiliser et de se prémunir de pompes à essence, étant donné que les vents vont augmenter pour une grande partie de la journée. On pense que la probabilité de manque de service électrique est assez grande », a-t-il dit.

Le maire, préventif, a donc invité les gens à la prudence. Il a ajouté que pour le moment, il n’y avait eu aucune coupure du service électrique.

Routes fermées

Les services des travaux publics ont fait le tour des rangs et ont vérifié l’état des ponceaux. La rue Larochelle et la route 276, qui relie Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables, sont fermées depuis plusieurs heures.

Sur le coup de midi, deux poteaux électriques ont par ailleurs cassé dans le parc municipal. La Ville a contacté Hydro-Québec afin que le courant soit coupé.

Plus de détails à venir.