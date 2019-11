Pas de panique : test d'alerte cet après-midi

Ne soyez pas surpris si cet après-midi à 13 h 55 vos appareils sans fil, votre téléviseur ou votre radio émettent une alerte d’urgence. Le système En Alerte est utilisé depuis 2010, mais ce n’est que depuis 2018 qu’il est compatible avec les cellulaires.

Cet essai a pour but de valider et d’améliorer la performance et la fiabilité du système. Les autorités veulent s’assurer que tout fonctionne parfaitement dans l’imminence d’un cas de menace réelle.

Il se pourrait que vous ne receviez pas l’alerte si par exemple votre téléphone est un modèle trop ancien. Depuis le 6 avril dernier, tous les nouveaux appareils qui sont vendus au Canada sont compatibles avec le service d’alerte sans fil au public (SASFP). De plus, pour recevoir les alertes, votre appareil doit disposer de la version la plus récente du logiciel et être connecté à un réseau LTE.

À quoi sert une alerte d’urgence ?

Le système En Alerte a pour but de prévenir toute la population canadienne en cas de menace à leur vie. Les types d’alertes qui pourraient être envoyées en situation réelle concernent entre autres : des incendies sévères, des catastrophes naturelles, des risques biochimiques, les risques d’explosion, la qualité de l’air, les risques de chute d’objet, une menace terroriste ou une crise civile.

Que pensez-vous de ce système d’alerte ?