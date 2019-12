Un délit de fuite après une collision à Sainte-Marie

Au cours des dernières semaines, les patrouilleurs du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière, dont les excès de vitesse, l’alcool et drogue au volant.

Durant les cinq opérations excès de vitesse, les policiers ont remis 53 constats d’infraction. Il y a eu également trois vérifications visant l’alcool à l’aide d’appareil de détection approuvé (ADA.

Dans le cadre de l’opération nationale concernant l’alcool ou drogue au volant, 25 opérations ont été tenues sur le territoire de Sainte-Marie. Au total, 172 conducteurs ont été interpellés. Dans ce nombre huit ont dû se soumettre à une vérification avec l’ADA, 6 ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies et deux constats d’infraction ont été signifiés sur ces points de contrôles.

Opération de sensibilisation

Vendredi dernier, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont collaboré avec L’UPA [l’Union des producteurs agricoles] lors de la journée de sécurité qui s’est tenue à St-Fabien. Les policiers avaient le mandat de recadrer certains comportements déviants chez les conducteurs de VTT, de motoneiges, de tracteurs ainsi que de motos.

Délit de fuite

Le 28 novembre, vers 3 h, à Sainte-Marie une collision est survenue à l’intersection des routes 173 et Cameron. Une fois sur place, les policiers ont constaté qu’un véhicule était stationné en bordure de la route et avait été percuté. L’autre impliqué avait quitté les lieux. Suite à du ratissage, les agents ont localisé l’autre véhicule dans le secteur de la rue des Marronniers à Sainte-Marie. Le conducteur, un homme de 35 ans de Sainte-Marie, a été arrêté pour délit de fuite et conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a échoué l’alcootest avec un résultat de près du triple de la limite permise par la loi.