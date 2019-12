Voir la galerie de photos

Un accident est survenu vers 17 h 25 au coin du boulevard Lacroix et de la route 204, face au restaurant Saint-Hubert à Saint-Georges.

L'intervention est toujours en cours et l'ambulance a été demandée sur place, mais il a été impossible d'en savoir plus sur les circonstances et l'état des personnes impliquées.

Plus de détails à venir.

Crédit vidéo : François Desjardins