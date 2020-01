La Beauce sous la tempête

Ce matin, plusieurs Beaucerons se sont réveillés avec le bruit du grésil contre les fenêtres. Pourtant hier, plusieurs millimètres de pluie sont tombés et aujourd’hui un mélange de pluie verglaçante et de neige s’est emparé du paysage.

Ce matin, vers 10 h, le couvert de glace mince de Saint-Georges s’est mis à bouger pour descendre vers Notre-Dame-des-Pins et Beauceville. Pour le moment, on ne craint pas les inondations le niveau de l’eau et son débit étant bas. Par contre, la population doit rester sur ses gardes et se tenir informée du développement.

État des routes

Selon Québec 511, la route 173 est actuellement couverte de neige de Saint-Georges jusqu’à Lévis. La visibilité reste bonne pour le moment jusqu’à la hauteur de Scott, mais par la suite elle est réduite. Avec les grands vents que l’on attend dans les heures à venir, il est certain que la situation n’ira pas en s’améliorant. Il est recommandé de prendre la route que si vous avez une urgence.

Pannes d’électricité

Hier soir, une partie des clients de Beauceville ont perdu l’électricité pour un court instant. Aujourd’hui, Hydro-Québec ne dénombre aucune panne pour l’instant sur le territoire de la Beauce.

Plusieurs activités annulées

Plusieurs activités sportives et culturelles sont annulées à cause de la mauvaise température. Vérifiez auprès de votre club ou de votre municipalité pour vous assurer si tout est maintenue.

Prévisions à venir

Selon Environnement Canada, l’alerte de pluie verglaçante est terminée pour la région. À cette heure, nous sommes dans le pic de la tempête et cela devrait se calmer au courant de l’après-midi.

Comment sont les conditions dans votre coin ?