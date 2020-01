Vers 15h30, les services d'urgences ont été demandés sur le boulevard Renault à Beauceville pour aller chercher une personne sous le pont.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, les secouristes ont retrouvé la personne inanimée et a été transportée au centre hospitalier le plus proche. Pour le moment, il n'était pas possible d'en savoir plus, mais une enquête est en cours pour connaître les circonstances.