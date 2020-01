Un incendie détruit une résidence de la 127e Rue

Les pompiers du Service incendie de Saint-Georges ont été appelés à se rendre sur les lieux d'un incendie qui a éclaté dans une résidence, située au 4770, 127e Rue, hier soir, à 21 h 35.

Selon Sylvain Veilleux, directeur du Service incendie de Saint-Georges, la demeure était occupée par un couple et leurs trois enfants, qui se trouvaient à l'intérieur au moment où le feu a débuté.

C'est un avertisseur de fumée qui s'est mis en fonction et a alerté les occupants. Le propriétaire s'est rendu compte qu'un feu avait pris naissance au niveau d'un mur du côté est de la maison. La famille a alors évacué celle-ci.

« C'était déjà assez intense, il y avait déjà beaucoup de fumée », a expliqué M. Veilleux.

La résidence est une perte totale, comme l'a confirmé le directeur incendie.

« On a essayé de procéder à l'extinction, mais malheureusement, c'était une vieille maison de l'année 1930 à ce qu'on a vu. C'était isolé au bran de scie. [Il y avait] beaucoup d'épaisseurs de bois. On n'a pas pu réussir à l'éteindre. On a été obligés de faire la démolition complète du bâtiment pour en venir à bout », a-t-il poursuivi.

Les occupants de la demeure n'ont subi aucune blessure lors de cet incendie. Ceux-ci ont par ailleurs été pris en charge par la Croix-Rouge pour les prochains 72 heures.

Les pompiers du Service incendie de Saint-Georges ont également été les seuls intervenants à se rendre sur les lieux. Une remorque de décontamination était aussi sur place.

« C'est notre remorque pour décontaminer nos pompiers, C'est une procédure normale qu'on va faire maintenant, lorsqu'il y a des feux importants comme ça », a-t-il indiqué.

Les pompiers ont quitté les lieux vers 5 h 30 ce matin.