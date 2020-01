Un garage commercial complètement détruit par les flammes à Saint-Isidore

Le service d’incendie de Saint-Isidore a reçu plusieurs appels le 24 janvier vers 20 h 45 concernant un bâtiment en flamme au 2175 route Kennedy.

Selon le directeur adjoint des services incendie, Michel Gagné c’est une alerte qui est entrée en premier et 2-3 minutes plus tard plusieurs appels faisaient mention que le bâtiment était la proie des flammes et qu’il y avait même des explosions. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, une partie du garage commercial était déjà effondré et ils ont été obligés d’agir en mode défensif pour sauver l’autre bâtiment à côté. D’ailleurs, à l’intérieur on retrouvait des tracteurs et d’autres machineries.

Le service de Saint-Isidore a demandé l’aide des pompiers de Sainte-Hénédine et ceux de Scott. Toutes les équipes ont finalement quitté les lieux vers 3 h du matin. M. Gagné confirme que le garage est une perte totale et qu’on ignore pour le moment la cause de l’incendie.

