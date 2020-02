Un carambolage sur l'autoroute 73

Un carambolage impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 73 direction nord vient de se produire à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Breakeyville entre les km 123 et 128 ( entre les sorties de Breakeyville et Charny).

Selon l’agente de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu, l’accident implique des véhicules lourds et des voitures. Pour le moment, on ne dénombre aucun blessé, mais les ambulances, les policiers et les pompiers sont sur place. L’autoroute 73 en direction nord est fermée pour le moment à toute circulation.

Comme plusieurs citoyens ne sont point demeurés sur les lieux et que leurs véhicules se trouvent accidentés , la Sûreté du Québec demande à ces personnes de les contacter au 310-4141 ou cellulaire *4141.

Plus de détails à venir.