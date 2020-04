La SQ arrête quatre personnes pour conduite sous l'effet de drogues

La Sûreté du Québec à Saint-Georges a procédé à plusieurs arrestations au courant des derniers jours concernant des personnes conduisant avec les capacités affaiblies.

Le 2 avril, les patrouilleurs ont répondu à un appel sur la 1re Avenue à Saint-Georges, pour un accident avec dommages de moins de 2000 $. Le conducteur, âgé de 19 ans originaire de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer les tests, qu’il a échoués. Son permis a été suspendu pour 90 jours et le véhicule remisé pour 30 jours. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Le 3 avril, les patrouilleurs ont intercepté un conducteur âgé de 41 ans, originaire de Saint-Georges, sur la 1re Avenue à la hauteur de la 139e Rue à Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer les tests. De plus, il était en possession de stupéfiants. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé pour une période de 30 jours. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies et de possession de stupéfiants. Il a été libéré par promesse de comparaître et devra donc revenir à la Cour à une date ultérieure.

Le 5 avril, les patrouilleurs ont intercepté et arrêté un homme de 34 ans, originaire de Saint-Georges, sur le boulevard Lacroix à la hauteur de 125e Rue à Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer les tests. De plus, il était en possession de stupéfiants et également en bris de probation pour possession de stupéfiants. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé pour une période de 30 jours. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies, de bris de probation et de possession de stupéfiants. Il a été libéré par promesse de comparaître et devra revenir ultérieurement à la Cour.

Le 5 avril, les patrouilleurs ont intercepté un conducteur âgé de 21 ans, originaire de Saint-Georges, dans le stationnement d’un commerce situé sur le boulevard Lacroix. Il avait les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues lui a fait passer les tests. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours. Des accusations de conduite avec les capacités affaiblies seront déposées contre lui.