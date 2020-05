Le froid quittera pour de bon la région!

La semaine dernière, les Beaucerons s’étaient réveillés avec un beau tapis de neige qui était loin de faire plaisir à tous. Pour ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles, selon Météo Média, les températures grimperont cette semaine et la chaleur devrait rester enfin pour les prochains mois.

Il faut se l’avouer que le printemps que nous vivons a été assez désagréable et le froid a été très présent. En avril et en mai, les températures ressenties étaient en dessous des normales, jusqu’à 2° sous les moyennes saisonnières. Six semaines sans laisser la chance à la douceur printanière de s’installer.

Le dôme de froid qui était bien installé glissera vers l’est pour normalement ne pas y revenir. On prévoit pour la fin du mois une belle poussée du mercure.

Dès demain en Beauce, on prévoit 18° degrés, alors que vers la fin de la semaine on pourrait atteindre jusqu’à 24°. Que ferez-vous de ces journées plus chaudes ?