Six services incendie et la SOPFEU sont intervenus sur un feu de boisé à Sainte-Rose-de-Watford

Sainte-Rose-de-Watford a été victime hier d’un feu de broussaille vers 14 h 30 au croisement du 6e rang et du chemin de la Grand-Ligne.

L’incendie était assez important pour que plusieurs services incendie de la région viennent intervenir. Ce sont les pompiers de Sainte-Rose, Saint-Louis, Saint-Prosper, Saint-Benjamin, Sainte-Justine et de la Régie interrégionale des Etchemins. La SOPFEU a été appelée et deux avions-citernes ont parcouru plusieurs fois le chemin entre le Lac-Etchemin et Sainte-Rose. C’est après plusieurs efforts qu’à 17 h tout était sous contrôle.

Malgré les nombreux avertissements de la SOPFEU, le service a été fort occupé durant la fin de semaine avec une soixantaine de feux affectant la forêt au Québec. L’interdiction de feu à ciel ouvert est toujours en vigueur et avec les températures sèches et chaudes qui sont attendues dans les prochains jours cela ne fera qu’augmenter le risque d’incendie.

Crédit vidéo et courtoisie : Jonathan Labbé