Alerte Amber: la conjointe de Martin Carpentier lance un cri du coeur au père des deux fillettes

Voir la galerie de photos

La Sûreté du Québec a partagé une vidéo ce midi où Cathy Gingras, la conjointe du père des fillettes disparues, Martin Carpentier, lance un cri du coeur. L’homme et ses deux filles, Romy et Norah, sont portés disparus depuis hier après un accident de voiture dans Lotbinière.

« Martin, on s’inquiète. On n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si tu es correct. Les filles, Romy, Norah, on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous signe, appelle tes parents. N’importe quoi. L’important ce que, vous autres, vous allez bien. On s’en fout du reste, on veut savoir si vous êtes correct. »

Depuis plus de 36 heures que le père et ses filles restent introuvables. Rappelons qu’ils ont été portés disparus à la suite d’un accident de voiture sur l’autoroute 20 impliquant le véhicule de Carpentier à Saint-Apollinaire.

Le poste de commandement a été établi sur la rue Veilleux pour la suite des recherches.

À lire également:

https://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers/398615/alerte-amber-deux-fillettes-et-leur-pere-sont-recherches