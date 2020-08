Une famille ontarienne secourue sur le Grand Lac Saint-François

Le Service incendie de Lambton est intervenu, ce mardi 25 août, en fin d'après-midi, pour effectuer le sauvetage nautique d'une famille en difficulté au Grand Lac Saint-François.

La famille ontarienne, composée de deux adultes et quatre enfants a été secourue vers 17 h 20. Un premier canot a chaviré lorsque les vents se sont levés et s’est retrouvé au fond de l’eau. Quand le second canot s’est approché, les gens en s’agrippant sur celui-ci l’ont fait également virer à l'envers. Par la suite, une personne a pu regagner la rive tandis que les cinq autres sont restées accrochées aux canots en attendant l'arrivée des secours.

Le père a composé le 911 et le groupe a pu être localisé avec les données GPS recueillies par la centrale CAUCA.

Les victimes, qui étaient toujours à l’eau, ont été mises dans le bateau de sauvetage afin d’être transportées au chaud dans le chalet d’accueil du Parc national de Frontenac.

Elles ont été évaluées par les premiers répondants médicaux avant d’être reconduites à leur camping. Finalement, tout le monde en est sorti sain et sauf, un dénouement heureux pour la famille en vacances dans la région.

Accident à Tring-Jonction

Un accident de la route est survenu à Tring-Jonction aujourd'hui vers 10 h45 à l'intersection de la route 112 et du 2e Rang. Un camion est entré en collision avec un véhicule VTT côte-à-côte. Une personne a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier.

Accident à Saint-Georges

Trois véhicules sont entrés en collision sur l'heure de midi aujourd'hui, entre la 135e et la 136e Rue à Saint-Georges. Une ambulance s’est rendue sur place mais la Sûreté du Québec ne rapporte aucun blessé grave.