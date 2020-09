La Georgienne Alycia Blais couronnée au Miss Teen Canada Globe 2020 Petite

La jeune Alycia Blais, 15 ans, a remporté le concours de Miss Teen Canada Globe 2020 en catégorie Petite, à Toronto le 26 septembre.

Originaire de Saint-Georges, la jeune femme de 5’4'' est fière d'avoir remporté la première place en catégorie Petite.

« J’ai juste 15 ans et c’est rare d’avoir le courage de faire ça. Ça m’a donné confiance en moi ! Moi je ne m’y attendais pas mais tous mes amis n’avaient aucun doute », s’est confiée la jeune beauceronne lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

C'est à l'âge de 12 ans qu'elle a découvert ce concours alliant beauté et personnalité. Cependant, l'âge minimum pour participer était de 13 ans et un niveau d'anglais minimum était important. Elle a alors décrété qu'elle voudrait participer plus tard et a commencé à faire des séances photo.

Pratiquant la danse depuis ses 5 ans, elle était déjà habituée à être à l'aise sur scène, ce qui l'a beaucoup aidé pour être bien également devant une caméra.

Dû à son niveau d'anglais, elle a attendu ses 15 ans pour faire son inscription à l'été 2020.

« Je voulais essayer quelque chose de nouveau même si j'avais un peu d'expérience mais seulement en photographie. Je n'avais jamais fait de mannequinat mais j'aimais beaucoup la mode ! » a expliqué la jeune femme.

Le concours s’est déroulé du 17 au 26 septembre. Il est basé sur différents critères comme la personnalité, le comportement, la créativité et la présentation sur scène.

« Il y a une catégorie qui s’appelle le costume national, il faut créer un costume par rapport à ta province, ta ville etc. Moi j’ai choisi le thème de la feuille représentant le drapeau du Canada et le sirop d’érable. Et je me suis fait dire que j’avais impressionné beaucoup de juges avec ça, cette création m’a apporté beaucoup de points », a raconté Alycia.

Cette victoire lui a permis de signer un contrat qui lui offre la possibilité de participer au concours international qui se passera au Mexique.

« Maintenant je vais faire encore plus de séances photo car j’ai plus d’expérience grâce à ce qu’ils m’ont appris. C’est sur que je vais continuer car j’ai tellement aimé ça que je ne peux pas arrêter », a conclu Alycia Blais.