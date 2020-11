Opération Opuscule : les accusations contre Alain Roy sont retirées

Les accusations qui pesaient contre Alain Roy depuis son arrestation en décembre 2017 ont été retirées.

Rappelons que l'homme âgé aujourd'hui âgé de 36 ans et originaire de Notre-Dame-des-Pins avait été arrêté dans le cadre de l’opération Opuscule menée le 6 décembre 2017 dans la région de Chaudière-Appalaches. Il avait été accusé de possession de stupéfiants, de complot et de vol.

Cette opération avait permis l’arrestation de six hommes et trois femmes.

La police avait saisi : 440 plants de cannabis, environ 34 grammes de cocaïne alléguée, environ 40 grammes de cannabis, 252 boutures, du matériel de production ainsi que deux véhicules.

Quatre serres de cannabis avaient été répertoriées sur l’ensemble des 11 perquisitions réalisées, situées à Saint-Nazaire, East-Broughton, Beauceville et Saint-Omer.

Plus de 63 000 $ en argent canadien et plus de 1800 $ en argent américain avaient aussi été saisis.