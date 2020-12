Des dommages causés par le vent en Beauce-Etchemins cette nuit

Les vents forts de cette nuit ont causés des dommages et entraîné des pannes d'électricité en Beauce-Etchemins laissant presque 600 clients sans courant pendant plusieurs heures.

C'est Saint-Côme-Linière qui a été le plus touché par les rafales allant jusqu'à 90 km/h. Entre 20 h 20 et 1 h 15 ce matin, environ 270 foyers se sont vu priver d'électricité. Hydro Québec est sur place et le courant devrait être à nouveau fonctionnel vers 10 h 15.

Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie et Saint-Cyprien font également partie des zones touchées.

D'ici 13 h, l'ensemble du réseau devrait être réparé.

Qui plus est, le Service incendie de Lambton a été appelé hier soir sur la rue Principale pour un garage de toile qui était pris dans les fils électriques d’une résidence. L’abri s’est finalement dégagé de lui-même et a été récupéré et sécurisé par leur équipe.