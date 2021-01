Un homme dans un état critique suite à un accident à Beauceville

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Robert-Cliche ont été appelés vers 11h30 sur la route du Golf à Beauceville pour une collision avec blessé(s) grave(s).

Cette collision implique trois véhicules dont un véhicule lourd et deux voitures.

La police et les secours sont encore sur les lieux au moment d'écrire ses lignes, plus d'informations sont à venir.

MISE À JOUR - 13 h 28

Un véhicule circulait sur la route du Golf en direction ouest et, rendu à l'intersection de la route du parc industriel, s'est fait percuter par un camion lourd 53 pieds qui circulait en direction nord sur la route du parc industriel et qui, selon les premières constatations, n'aurait pas effectué son arrêt obligatoire.

Un troisième véhicule, qui était immobilisé à l'arrêt, a également reçu des impacts de la collision.

Le conducteur du véhicule qui s'est fait percuter, âgé dans la soixantaine, a été transporté au CH et repose dans un état critique. Les deux personnes à bord du véhicule qui était immobilisé ont été transportées également, mais pour des blessures mineures.

Quant au conducteur du poids lourd, il n'est pas blessé et a été arrêté selon le chef d'accusation « conduite dangereuse causant la mort. » Il est à noter qu'il s’agit du chef d’accusation officiel. Toutefois, pour le moment, nous n’avons aucune confirmation du décès du conducteur du véhicule. Il s’agit d’un événement qui est toujours en cours (donc évolutif) et dont la nature des blessures, ainsi que les chefs d’accusation, peuvent être modifiés au fur et à mesure de la progression de l’enquête.

La route du Golf est entièrement entravée, le MTQ est sur place et un reconstitutionniste viendra faire l'analyse de la scène. Une enquête est en cours.