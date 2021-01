Une femme de 18 ans arrêtée pour voies de faits armés

Une jeune femme de 18 ans, résidente de Québec, a été arrêtée le 11 janvier pour voies de faits armés, ainsi que pour avoir proféré des menaces à deux victimes, soit un homme et une femme dans la vingtaine, de Saint-Lambert. rapporte le Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec dans son bilan hebdomadaire.

Une altercation est survenue entre la suspecte et les victimes et des menaces auraient été proférées. La femme a été arrêtée et libérée avec une promesse assortie de conditions à respecter.

Par ailleurs, une collision s'est produite le 12 janvier, vers 14 h, sur la route 275 à Frampton. Les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 35 ans, de Sainte-Claire, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, après qu’elle ait échoué l’ADA. La suspecte a été amenée à l’hôpital, où un prélèvement sanguin a été effectué pour vérifier son taux d’alcoolémie. L’échantillon sera envoyé pour analyse. Elle a été libérée par sommation.

Un véhicule de marque Honda Civic, année 2012, qui avait été volé dans la MRC des Chenaux, a été retrouvé abandonné le 16 janvier dans un stationnement à l’arrière d’un commerce de Saint-Anges. Le dossier est présentement sous enquête.

Toujours le 16 janvier, une introduction par effraction est survenue dans un garage de la municipalité de Scott. Le suspect s’est introduit pour y voler un outil servant à la coupe, d’une valeur de plus de 2000 $. Le dossier est présentement sous enquête.

Sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé 61 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 22 opérations « Transpec », pour le respect des transports scolaires. Ces opérations ont permis de vérifier 147 véhicules et 18 autobus. Au total, six constats ont été émis pour excès de vitesse et deux constats pour des infractions autres, en plus d’un avertissement.

De plus, les policiers ont réalisé deux opérations « IMPACT », ciblant principalement la vitesse. Lors de ces opérations, il y a eu émission de neuf constats d’infraction pour la vitesse, ainsi qu’un constat pour une infraction autre.

Communautaire

Les patrouilleurs de la MRC de Nouvelle-Beauce ont visité la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, dans le cadre du programme PRES (Plan de réponse pour des établissements sécuritaires). Ce genre de visite permettra aux policiers d’intervenir plus efficacement si une situation urgente survenait dans cet établissement.

Enfin, une rencontre a eu lieu avec l’agente de liaison en prévention des fugues de la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ), concernant les mesures de fugues applicables au centre jeunesse de Sainte-Marie. Des rencontres avec les intervenants de la DPJ de l'endroit ont été planifiées pour la mise en place d’un nouveau formulaire à fournir en cas de disparition.