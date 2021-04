Feu de friteuse au marché IGA de Saint-Joseph

Un feu de friteuse s'est déclaré vers 7 h 15 ce matin au marché d'alimentation IGA de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les pompiers n'ont pas eu a intervenir directement pour éteindre les flammes puisque l'extincteur automatique a fait le gros du travail, a indiqué le directeur incendie de l'endroit, Alain Busque.

Ils ont cependant procédé à des vérifications d'usage pour s'assurer que l'endroit était sécurisé, notamment la hotte de ventilation de la section cuisine du magasin. On ne rapporte pas de blessé.

Le personnel de l'endroit s'est affairé à nettoyer, notamment l'huile qui s'est répandue et a provoqué des dégâts. On espérait pouvoir rouvrir le commerce le plus rapidement possible.