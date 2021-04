Arrêtée avec un taux d'alcoolémie trois fois supérieur à la limite légale

Une conductrice de 28 ans a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool le 25 avril en soirée dans un stationnement de la 127e rue à Saint-Georges.

Cette Georgienne, qui était endormie à bord de son véhicule lors de l'arrivée des policiers, présentait un taux d'alcoolémie trois fois plus élevé que la limite autorisée.

Par conséquent, son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé pour 30 jours.

Grand excès de vitesse

Un homme de Saint-Georges a été arrêté le 20 avril vers 17h45 alors qu'il circulait à 91 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 204 à Saint-Prosper.

Le conducteur, âgé de 39 ans, a reçu un constat d’infraction de 540 $ incluant l’amende et les frais. De plus, six points d’inaptitude ont été ajoutés à son permis, qui a lui-même été suspendu pour sept jours. Enfin, son véhicule a été remorqué.

Enquête

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés le 25 avril pour un dépôt de plainte pour le vol d’un véhicule tout terrain à Saint-Théophile.

Le modèle en question ici est un VTT Kawasaki WVH 750 2015 de couleur noire.

Une enquête est en cours afin de retracer le ou les suspects.

Opération Impact

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué huit opérations Impact qui visent principalement les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire au volant.

Au cours de ces opérations, 24 constats d’infraction ont été donnés, dont 18 pour des excès de vitesse et six en lien avec d’autres infractions.