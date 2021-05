Un apprenti conducteur enfonce les bureaux de la SAAQ

Voir la galerie de photos

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés aujourd'hui à 16 h 45 pour un véhicule qui s'était encastré dans le bâtiment de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à Saint-Georges.

Un apprenti conducteur qui s'entraînait sur le stationnement aurait fait une fausse manoeuvre et a terminé sa course dans les bureaux de la SAAQ, défonçant les vitres et installations sur son passage.

Personne n'a été blessé dans l'événement selon les informations de l'agent Louis-Philippe Bibeau du service des communications de la Sûreté du Québec.

Accident à Saint-Victor

Une personne aurait subi des blessures importantes lors d'un accident de scooter survenu à 17 h 25 sur la rue des pins à Saint-Victor.

Plus de détails à venir.