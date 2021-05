Perquisition de stupéfiants à Sainte-Marie

Les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont réalisé une perquisition de stupéfiants dans une résidence de Sainte-Marie le 20 mai.

Ils ont ainsi trouvé environ 7 500 comprimés de méthamphétamine, 750 ml de GHB, 100 comprimés de médicaments divers, une caisse de cigarettes de contrebande, divers articles contaminés et un cellulaire.

Le suspect qui habitait les lieux, un homme de 40 ans, a été arrêté suite à cette perquisition. Il a ensuite été libéré par sommation.

Capacités affaiblies

Suite à une interception pour excès de vitesse sur la route 173 à Vallée-Jonction, le 23 mai vers 14h, les policiers ont finalement suspecté le conducteur d'avoir les capacités affaiblies par l'alcool.

Ainsi, l’homme de 30 ans, de Québec, qui était au volant du véhicule a été arrêté et amené au poste pour effectuer un test avec l’éthylomètre. Il a obtenu un résultat supérieur à la limite permise par la loi.

Par conséquent, il a été libéré avec une citation à comparaître.

Notons qu'il s’agit d’un cas de récidive.

Interventions de sécurité routière

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué diverses opérations en sécurité routière au cours de la semaine passée. Lors de ces opérations, ils ont émis 217 constats pour des vitesses excessives et 74 constats concernant diverses infractions au code de la sécurité routière.

Les policiers ont également effectué de la surveillance dans les zones scolaires en plus d’une quinzaine d’opérations ciblant le transport scolaire (Transpec). Ces opérations ont permis de vérifier 59 véhicules et huit autobus et 15 constats ont dû être distribués.

Enfin, ces derniers ont aussi réalisé 26 opérations Impact qui ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant. Lors de ces opérations, il y a eu émission de 21 constats de vitesse et trois constats concernant des infractions diverses.