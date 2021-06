Deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dans Les Etchemins

Des policiers de la Sûreté du Québec ont effectué deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dans la MRC des Etchemins au cours de la dernière semaine.

En effet, un premier véhicule a été intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière sur la route 204, à Sainte-Justine le 28 mai vers 14 h.

Le conducteur, un homme de 48 ans de Saint-Just-de-Bretenière, a échoué les tests à l’éthylomètre. Par conséquent, il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ainsi, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé. Il a ensuite été libéré sous citation à comparaître au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Un second véhicule a été intercepté sur la route 277, à Lac-Etchemin, pour une vérification au Code la sécurité routière le 30 mai vers 13 h 45.

L'homme de 32 ans de Saint-Malachie, au volant du véhicule, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il a été testé par un agent évaluateur en reconnaissance des drogues. Par la suite, il a été libéré par voie de sommation à comparaître au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé.

Le suspect pourrait également faire face à des accusations d’entrave au travail des policiers pour avoir résisté à son arrestation.

Enquête

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert une enquête le 27 mai, pour un dossier de fraude par ordinateur.

À l'origine de ce dossier, un homme de 19 ans, de Saint-Georges, qui a répondu à une annonce sur Internet pour un chien à donner. L’homme en question a contacté la vendeuse et ils se sont entendus pour qu’il lui verse un montant de 100 $ par carte prépayée, pour couvrir certains frais.

Une fois ce paiement effectué, la vendeuse l’a informé que l’animal était présentement dans une autre région et que cela occasionnerait des frais supplémentaires. Le plaignant a refusé d’effectuer un second paiement et depuis, l’annonce a disparu des réseaux sociaux.

Ces policiers enquêtent également sur une plainte de vol survenue dans un véhicule le 30 mai.

L’évènement a eu lieu sur le stationnement d’une résidence de la 15e avenue, à Saint-Georges, où un porte-monnaie contenant différentes cartes a été volé.

Qui plus est, des transactions ont été effectuées dans différents commerces de la région, pour une valeur de plus de 5 000 $.