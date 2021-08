Cas d’hépatite A reliés à la consommation de mangues congelées

L’Agence canadienne d’inspection des aliments procède au rappel de diverses gammes de mangues congelées parce qu’elles pourraient être contaminées par le virus de l’hépatite A.

« Le rapport découle de renseignements obtenus au cours d’une enquête sur une éclosion de maladie d’origine alimentaire », a laissé savoir l’agence fédérale. Par conséquent, les produits suivants ne doivent pas être consommés. Ils doivent être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Marque Produit Format CUP Codes Nature's Touch Mangues (congelées) 2 kg 8 73668 00180 7 Meilleur Avant

2022 NO 09 Compliments Mangues Magnifiques

(congelées) 600 g 0 55742 50430 9 Meilleur Avant

2022 NO 10 et

2022 DE 18 Irresistibles Morceaux de mangues

(congelées) 600 g 0 59749 87600 1 Meilleur Avant

2022 NO 10 Le Choix de Président Mangues, morceaux

(congelées) 600 g 0 60383 99387 0 Meilleur Avant

2022 NO 06 et

2022 NO 10

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Les aliments contaminés par le virus de l'hépatite A ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte. La consommation d'aliments contaminés par ce virus peut causer l'hépatite, une maladie résolutive qui n'entraîne pas d'infection chronique ou de maladie chronique du foie. La maladie est souvent bénigne et apparaît de 15 à 50 jours après la consommation des aliments contaminés.

La maladie se résorbe d'elle‑même au bout d'une semaine ou deux, bien qu'elle puisse persister jusqu'à six mois chez certaines personnes. L'hépatite A peut causer une inflammation du foie et peut se manifester par des symptômes comme de la fièvre, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et un jaunissement de la sclérotique et de la peau (jaunisse).