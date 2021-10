Action de grâce : beaucoup d'excès de vitesse dans la région

Lors du long congé de l’Action de grâce, la Sûreté du Québec a constaté que la plupart des infractions sur la route concernaient les excès de vitesse.

Dans la région de la Capitale-Nationale et celle de Chaudière-Appalaches plus de 750 constats d’infraction ont été émis, de ce nombre plus de 500 sont reliées à la vitesse. On dénombre 1 collision mortelle et 14 collisions avec blessés. Les agents ont effectué 35 contrôles routiers pour l’alcool et la drogue au volant et 9 arrestations ont eu lieu pour conduite avec les capacités affaiblies, alors qu’il y en avait eu 6 l’année d’avant.

Bilan au Québec

Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 6 200 constats d’infraction, dont plus de 4 100 constats pour des excès de vitesse; le comportement qui demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l’excès de vitesse et la conduite imprudente, les comportements visés étaient le non-port de la ceinture de sécurité, la capacité de conduite affaiblie et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.

Malheureusement, 7 collisions mortelles sont survenues pendant le long congé, soit le même nombre que l’an dernier. De plus, 117 collisions avec blessés se sont produites sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec comparativement à 81 l’an dernier.

Lors des 296 contrôles routiers, mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l’arrestation de 70 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux, ce qui correspond au même nombre d’arrestations que l’an dernier.