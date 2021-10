Incendie d'une maison à Saint-Prosper

Vers 18 h 45, l’équipe du Service des incendies de Saint-Prosper a été appelée à intervenir sur la 26e Rue pour un incendie de résidence.

Selon les propriétaires de la maison, le tout aurait débuté au sous-sol. Lorsqu’ils sont descendus voir, des flammes de 2 à 3 pieds provenant d’un matelas étaient visibles. À l’arrivée des pompiers, de la fumée noire était visible à la hauteur du sous-sol.

Selon le chef du Service des incendies, Clément Loignon, ils ont eu à faire un trou de 4 pieds par 4 pieds dans un mur pour éviter que l’incendie progresse. À 19 h 45, l’opération était terminée.

Les dommages seraient mineurs et les résidents ont pu réintégrer leur résidence. La cause de l’incendie est toujours inconnue et il n’y a eu aucun blessé.

En collaboration avec Jessy Pouliot.