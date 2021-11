Une centaine de constats d'infraction émis pour excès de vitesse

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière au cours de la semaine passée.

Ils ont émis 107 constats d’infraction pour des excès de vitesse et 58 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont également effectué la surveillance de différentes zones scolaires, ainsi que cinq opérations ciblant le transport scolaire. Un autobus a été vérifié, mais aucun constat n’a été émis à des automobilistes dans ces endroits.

De plus, les policiers ont émis 18 constats d’infraction lors de deux opérations Impact, qui ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Finalement, l’équipe de policiers spécialisés en récréotouristique a effectué des patrouilles en quad dans les sentiers des MRC de Montmagny, Bellechasse et Nouvelle-Beauce. Ils ont alors pu vérifier un total de 70 véhicules tout-terrain et véhicules hors route et ont donné 14 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière ainsi que six avertissements.

Prévention et police de proximité

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont également participé à plusieurs rencontres de sensibilisation.

L'une d'elles s'est fait entre la coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC), et la maison de la famille de Sainte-Marie, ce qui a permis d’établir les meilleures ressources pour les cas d’itinérances rencontrés par les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Qui plus est, lors d’une formation professionnelle en francisation de 23 nouveaux arrivants, la CLPC leur a donné un atelier sur les lois et règlements du Québec.

Plusieurs entreprises du Centre de services ont été approchées dans les derniers jours, dans le but de leur offrir une rencontre pour leurs employés, afin de les sensibiliser sur les conséquences de l’alcool et la drogue au volant. Si vous êtes intéressé en tant que propriétaire ou directeur d’entreprise, contactez [email protected]

Dans les écoles voici ce qui a été présenté et les groupes rencontrés :

• Un atelier sur la cyber intimidation aux élèves de 4 e année, de l’école de Sts-Anges.

• Un atelier Mission Techno sur les dangers du NET aux élèves de 6e année de l’école L’Étincelle de Ste-Marguerite.

• Un atelier sur l’intimidation « Le respect une attitude gagnante » aux 5es années de l’école du Bac de Saint-Lambert.

• Une rencontre de deux classes de maternelle de l’école de St-Bernard afin d’établir un premier contact avec les enfants et leur présenter le rôle du policier.

• 10 présentations du PIMS de la MRC Nouvelle-Beauce conjointement avec l’intervenante en toxicomanie aux élèves de secondaire 3 (300 élèves) sur la loi sur le cannabis et sa légalisation. De plus, les lunettes « Fatal vision » ont été utilisées lors d’activités sur l’heure du dîner à la polyvalente, pour donner de l’information aux étudiants sur les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool.