La neige cause de nombreux accidents sur les routes de la Beauce

Hier, dès le matin, les accidents sur la route se sont accumulés à travers la région étant donné que Dame Nature avait laissé un tapis tout blanc sur le sol. Voici un résumé de la journée de vendredi.

À 8 h 28, à la hauteur du 355 rue Notre-Dame à Vallée-Jonction, un accident entre trois véhicules a eu lieu. Il y a eu collision lorsque l’un d’eux a freiné. On ne compte heureusement aucun blessé. Ce sont seulement les véhicules qui ont subi des dommages.

Vers 13 h 10, dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, un véhicule a capoté à l’intersection de la route Veilleux et du 2e rang. Les pinces de désincarcération, l’ambulance et l’équipe CAMBI ont été demandées en prévention. Il n’y a eu aucun transport vers le centre hospitalier et aucun blessé.

Vers 17 h 25, à Saint-Bernard, un camion cube de livraison s’est retrouvé sur le côté dans le fossé en face du 647 route Bord-de-l’Eau. Les deux personnes étaient coincées dans le véhicule et les pinces de désincarcération du service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon ont été utilisées. Aucune personne n’a été blessée.

À 18 h, à Frampton sur la route 275, une voiture a capoté. C’est le Service incendie de la municipalité qui s’est rendu en premier sur place. Le Service incendie de Sainte-Claire avec ses pinces de désincarcération a été appelé en prévention, ainsi que les ambulances. La Sûreté du Québec était également sur les lieux.

À 18 h 40, au 434 rang Langevin à Saint-Philibert, le Service incendie de Saint-Prosper s’est déplacé lorsque’un véhicule est venu heurter un poteau électrique dans le clos. Les fils se sont abaissés et les pompiers sont restés le temps qu’Hydro-Québec arrive. Aucun blessé n’a été compté.

À 18 h 48, à l’intersection du rang Sainte-Évelyne et du 4e rang, à Saint-Benoît-Labre, une voiture a capoté. L’ambulance s’est déplacée par prévention et le véhicule a été remorqué.

Vers 22 h 50, sur l’autoroute 73 sud au kilomètre 91, un lampadaire est tombé sur la chaussée après qu’un véhicule est venu le percuter. Le chemin a été à nouveau fermé à la circulation.

Vers 23 h 20, une autre voiture a capoté cette fois sur la 42e rue Nord à l’intersection de la 40e Rue Nord à Saint-Georges. La personne est restée coincée dans l’habitacle le temps que l’équipe de sauvetage de CAMBI avec ses pinces de désincarcération la sorte. Le Service incendie de Saint-Georges était aussi sur place. Il n’y a eu aucun transport vers l’hôpital.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot