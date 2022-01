Des conducteurs arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies

Durant la fin de semaine du 21 janvier, deux hommes ont été interceptés sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Le 21 janvier, près de 1 h du matin, les policiers qui étaient en patrouille se sont retrouvés sur les lieux d’une sortie de route sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon. L’homme a été arrêté et transporté au poste pour fournir des échantillons d’haleine. Le conducteur avait un taux d’alcool dans le sang supérieur au double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours et son permis de conduire suspendu pendant 90 jours. Il a été libéré sur promesse de comparaître.

Le 23 janvier, vers minuit, la Sûreté du Québec a été appelée, car un individu cognait aux portes de résidence à Saint-Isidore. C’est après avoir fait une sortie de route à l’intersection du rang Grande-Ligne et de la route Maranda que l’homme de 25 ans de Lévis s’est mis à agir de la sorte. Les policiers l’ont localisé et ont procédé à un dépistage d’alcool à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA). Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, car ses résultats démontraient des taux d’alcool dans le sang s’élevant à près du double de la limite permise par la Loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu.