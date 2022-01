Maison rasée par les flammes à Sainte-Clotilde-de-Beauce

Voir la galerie de photos

Vers minuit 45, cette nuit, le Service incendie de Sainte-Clotilde-de-Beauce a été appelé en général pour un feu de résidence sur la route 277.

Selon les informations que notre photojournaliste, qui était sur place, a recueillies, ce serait une passante qui a alerté les services d’urgence et qui a également réveillé le résident avec le klaxon de sa voiture, car elle avait remarqué la fumée et les flammes qui étaient déjà bien visibles au niveau du bâtiment. Heureusement, la personne à l’intérieur de la maison est sortie saine et sauve et sans blessures.

Selon le directeur du service incendie de Sainte-Clotilde-de-Beauce, Maxime Poulin, à leur arrivée sur place le bâtiment complet était embrasé. Ils ont demandé l’entraide de Saint-Éphrem-de-Beauce avec des citernes et East Brougton avec le camion-échelle.

Au courant de l’intervention, il y a un pompier qui a été blessé et a été transporté au centre hospitalier. On ignore la gravité et l’étendue de ses blessures.

Une trentaine de pompiers ont travaillé à éteindre l’incendie, et ce, jusqu’à 6h30 du matin. Selon M.Poulin, on ignore la cause de ce triste évènement. Malheureusement pour le propriétaire de la maison, elle est une perte totale.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.