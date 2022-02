Un garage résidentiel à Saint-Simon-les-Mines détruit par un incendie

Vers 16h20, aujourd’hui, le Service incendie de Beauceville s’est dirigé à Saint-Simon-les-Mines pour un garage résidentiel en flamme.

C’est sur le rang Chaussegros que l’intervention s’est déroulée. À l’arrivée des pompiers, le bâtiment de 30 pieds par 20 pieds était complètement embrasé. Les flammes et la fumée étaient visibles à la grandeur du garage. Au point, qu’une colonne de fumée était visible à des kilomètres à la ronde.

Le Service incendie de Saint-Georges est venu en entraide. On craignait la propagation vers la résidence, mais finalement elle n’a pas été touchée.

Heureusement, il n’y a eu aucun blessé, mais on ignore toujours la cause de l’incendie. Le bâtiment est une perte totale, mais il n’était pas possible de dire pour le moment la totalité des coûts.

Des surcharges électriques à Sainte-Aurélie

En après-midi, vers 16h12, des résidents de Sainte-Aurélie sur la rue des Saules ont entendu des bruits de surcharge électrique provenant des panneaux électriques.

Selon nos informations, il y aurait eu un souci du côté du réseau électrique local ce qui a causé l’incident. Moins d’une dizaine de maisons ont connu cet évènement.

Il semblerait que de la fumée était visible d’un sous-sol de l’une des résidences et un délestage a été nécessaire. Il n’y a eu aucun grave dommage ni blessé.