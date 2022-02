L'intervention est terminée chez Royal Mat

Voir la galerie de photos

Après environ huit heures de travail, les pompiers ont finalement terminé leur intervention pour le feu qui a débuté cette nuit vers 2 h 10 à l'entreprise Royal Mat située dans le parc industriel de Beauceville.

C'était une intervention « longue et ardue » à laquelle ont dû faire face les 30 soldats du feu de Beauceville, Saint-Joseph et Saint-Victor qui étaient sur place. L'incendie ayant pris dans un dépoussiéreur, il a fallu tout défaire le système pour enlever les points chauds, a expliqué le chef du service de sécurité incendie Daniel Fortin. « Il reste des petits tisons à gauche et à droite, c'est surtout ça qu'il faut aller chercher », a-t-il précisé plus tôt ce matin alors que les équipes étaient encore en action.

Les dommages sont cependant minimes pour l'entreprise qui connaît régulièrement des incendies. Le dernier en date ayant eu lieu en avril 2021.