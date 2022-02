L'eau fait toujours des siennes dans le coin de Saint-Joseph-des-Érables

Voir la galerie de photos

Depuis hier soir, l’accumulation d’eau sur les routes dans plusieurs secteurs de la Beauce est un vrai problème pour les usagers qui doivent faire preuve de prudence.

Sur la route 276 à Saint-Joseph-des-Érables, dans le secteur de la rivière des Fermes, la route est complètement fermée. La présence d'eau très importante sur la chaussée empêche les véhicules de passer de manière sécuritaire. Pour le moment, on ignore quand la situation sera rétablie. Les gens peuvent consulter le 511 pour connaître les informations concernant la réouverture de ce tronçon de route.

Un peu plus de 20 millimètres de pluie sont tombés dans la soirée et la nuit. Dans certaines courbes de l’autoroute 73, plusieurs ponceaux ne pouvaient plus faire le travail avec l’accumulation trop rapide de l’eau mêlé avec la neige déjà présente dans les conduits. Cela a créé des gros trous d’eau rendant la vie difficile sur les routes au point où le ministère des Transports a fermé pendant plus d'un heure la section entre le rond point de Saint-Georges jusqu'à la 74e rue. L'inondation la plus importante se trouvait à la hauteur de la 90e rue.

Malgré tout, ce matin le CSSBE a annoncé que les écoles demeuraient ouvertes, mais que Saint-Prosper et les rangs de Saint-Zacharie ne seraient pas desservis par le transport scolaire.

C’est vers 9 h aujourd’hui qu’Environnement Canada a retiré son alerte de pluie forte et de pluie verglaçante. Bien que de la glace s’était créé sur les surfaces, le mercure a vite monté au-dessus du point de congélation.

Il annonce cet après-midi et en soirée un peu de neige, mais rien de bien alarmant. Les températures passeront de 4 degrés Celsius à -19 cette nuit. Il se pourrait qu’à nouveau demain matin la glace soit de retour.